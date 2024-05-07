Стало известно, как 90-килограммовый россиянин сдвинул поезд Кокляев: Вовк сдвинул «Сапсан» благодаря КПД мышц в 1000%

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Денис Вовк

Петербургский атлет Денис Вовк смог сдвинуть многотонный поезд «Сапсан» при собственном весе 90 килограммов за счет КПД своих мышц в 1000%, заявил NEWS.ru самый титулованный силач России Михаил Кокляев. Он отметил, что Вовк — уникальный человек.

Денис непрофессиональный штангист, он всю жизнь играл в футбол. При весе 90 кг он поднимает штангу над головой 180 кг. Если бы он обратил свое внимание на тяжелую атлетику раньше, это был бы олимпийский чемпион, — уверен Кокляев.

Он подчеркнул, что видел, как «Сапсан» двигали люди с весом 160 кг, но результат Вовка оказался действительно уникальным. По его словам, он знал о задумке атлета, однако дату тот держал в секрете. Кокляев уверен, что Вовк мог бы сдвинуть поезд и дальше, если бы лестница была подлиннее.

Ранее Денис Вовк рассказал, как ему удалось сдвинуть железнодорожный состав весом 120 тонн. По его словам, он не готовится специально к своим рекордам, однако регулярно посещает спортзал и делает стандартные упражнения. Спортсмен также признался, что доверял машинистам поезда, поэтому не испытывал страха из-за того, что состав может на него наехать. Он также добавил, что во многом обязан этим достижением своей команде, в том числе геодезистам, операторам и другим специалистам.