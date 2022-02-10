Стало известно имя следующего соперника Нурмагомедова в UFC

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов узнал имя своего следующего соперника. В рамках турнира UFC 272 он проведёт бой с американцем Брайаном Келлехером. Об этом сообщил журналист Бретт Окамото в своём Twitter.

По информации представителя прессы, поединок состоится 5 марта, а Келлехер недавно переподписал контракт с самым популярным бойцовским промоушеном. Главным событием этого турнира станет бой между Колби Ковингтоном и Хорхе Масвидалем.

26-летний Умар Нурмагомедов одержал 13 побед в 13 боях в профессиональной карьере. Он является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. На счету 35-летнего Келлехера 24 победы и 12 поражений.

Ранее российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник подписал контракт на бой со шведом Илиром Латифи. Поединок состоится на турнире UFC Fight Night 26 марта.