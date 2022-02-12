Спортивный эксперт: атлеты боятся пить воду из кулера из-за допинга

Спортсмены боятся употреблять биологические добавки, приправы к еде без разрешения врача, рассказал «Царьграду» спортивный эксперт Николай Ярёменко. По его словам, атлеты всегда носят с собой воду в бутылках, чтобы не пить её из кулера. Специалист предположил, что российская фигуристка Камила Валиева, сдавшая положительную пробу на допинг, перед Олимпиадой могла пить мочегонные препараты, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма.

Спортсмены прекрасно знают, что они не могут без разрешения врача команды ни биологически активную добавку, ни приправу к еде употребить. Когда ко мне на эфир приходят спортсменки, у них всегда с собой бывает своя бутылочка — они ни за что не станут пить из студийного кулера. Мало ли что может быть в этом кулере, поэтому он пьют только из своих бутылочек, — заверил Ярёменко.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин, после чего Российское антидопинговое агентство уведомило спортсменку о возможном нарушении антидопинговых правил и отстранило от соревнований.

Запрет на выступления был снят 9 февраля после заседания Дисциплинарного антидопингового комитета, действующего независимо от РУСАДА. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство намерены обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 14 февраля допустил Валиеву к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, суд отклонил апелляцию WADA и МОК, которые хотели добиться отстранения спортсменки от соревнований.