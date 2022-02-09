Стало известно, что Камила Валиева не употребляла наркотики
Появились новые подробности допинг-пробы Камилы Валиевой
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
19:33, 09 февраля 2022
Камила ВалиеваФото: vk.com/club_kamila_valieva
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Стали известны новые подробности сомнительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Запрещённое вещество, обнаруженное в её результатах, содержится в минимальной концентрации, сообщает «Чемпионат.com».
По информации издания, допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Однако это вещество не является наркотиком. Таким образом, портал опровергает информацию журналиста «Матч ТВ» Сергея Лисина, сообщившего, что подозрительный тест связан с марихуаной.
При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей, — сказал источник.
В настоящее время несколько групп юристов работают над этим делом. Ожидается, что в четверг будет принято окончательное решение.