Авербух назвал зарплаты фигуристов в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о зарплатах фигуристов в ледовых шоу. В частности, за одно выступление фигурист может заработать 150 тысяч рублей. Об этом пишет Lenta.ru.

При этом основной заработок фигуриста зависит от его успехов и достижений в спорте. Если занимать призовые места на крупных соревнованиях, в том числе и мирового масштаба, то спортсмен может получать до $100 тысяч.

Фигуристы, которые работают в ледовых шоу, могут заработать сравнимую с призовыми чемпионата мира сумму за год гастролей. Скажем, где-то за сто выступлений, — добавил хореограф.

Кроме того, всё больше фигуристов идут на ледовые шоу не за гонораром, а для проявления себя. Выступления спортсменов становятся похожими на спектакль, где они превращаются в героев разных произведений.

Ранее был назван минимальный размер оплаты труда в России в 2022 году. Он составит 13 617 рублей. Получается, он вырастет на 6,4% по сравнению с 2021 годом.