USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,291 $   Brent59.90 $ Bitcoin4,003.12 $
МОСКВА-14°C18:48
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Стали известны подробности предстоящего боя Ломаченко

Василий Ломаченко Li Muzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Василий Ломаченко

спорт [ версия для печати ]

Чемпион мира по боксу в лёгком весе по версиям WBO и WBA украинец Василий Ломаченко проведёт следующий бой в Лос-Анджелесе (США) в апреле текущего года.

«Ломаченко вернётся на ринг в апреле в Лос-Анджелесе. Он будет драться за титул IBF в лёгком весе», — сказал промоутер спортсмена Боб Арум в подкасте Milky Way Sports.

Арум добавил, что ESPN злится, когда промоутер анонсирует подробности поединков раньше времени.

Соперником Ломаченко в бою за титул IBF в лёгком весе станет победитель поединка между боксёром Ричардом Комми из Ганы и Исой Чаниевым из России. Бой между россиянином и представителем Ганы состоится 2 февраля.


#бокс #ВасилийЛомаченко
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
спорт 12:14, 3 января 2019
Нокаутированный Гвоздиком боксёр начал говорить
общество 15:47, 31 декабря 2018
Боксёр Гассиев рассказал о новогоднем столе
спорт 13:55, 27 декабря 2018
WBC номинировала Усика на звание «Боксёр года»
Лента новостей
культура 18:44
В «Игре престолов» снимется звезда «Гарри Поттера»
в мире 18:44
Япония купит остров для учений американской авиации
политика 18:40
ПАСЕ предложила разделить делегацию из РФ на шесть полов
в мире 18:37
Трамп отказался давать деньги на борьбу с пожарами
происшествия 18:36
Подозреваемый признался в убийстве полицейского
Другие новости
спорт 18:11
Лидер «Ростова» продолжит карьеру в «Спартаке»
спорт 17:59
Крушельницкий ищет деньги на оплату суда в CAS
спорт 17:30
ЦСКА продлил контракт с Робинсоном
спорт 17:16
Экс-девушка Роналду поможет доказать факт изнасилования
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top