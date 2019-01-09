Стали известны подробности предстоящего боя Ломаченко

Чемпион мира по боксу в лёгком весе по версиям WBO и WBA украинец Василий Ломаченко проведёт следующий бой в Лос-Анджелесе (США) в апреле текущего года.
«Ломаченко вернётся на ринг в апреле в Лос-Анджелесе. Он будет драться за титул IBF в лёгком весе», — сказал промоутер спортсмена Боб Арум в подкасте Milky Way Sports.
Арум добавил, что ESPN злится, когда промоутер анонсирует подробности поединков раньше времени.
Соперником Ломаченко в бою за титул IBF в лёгком весе станет победитель поединка между боксёром Ричардом Комми из Ганы и Исой Чаниевым из России. Бой между россиянином и представителем Ганы состоится 2 февраля.