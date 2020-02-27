https://static.news.ru/photo/4181a87a-5989-11ea-a8b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне озвучил примерные сроки начала слушаний по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и раскрыл состав панели судей, которая вынесет решение о будущем российского спорта.

Согласно заявлению на сайте CAS, проводить слушания будут гражданин Франции и Ирана Хамид Гарави и итальянский судья Луиджи Фумагалли. Возглавит судейскую панель австралиец Марк Уильямс. Процесс начнётся не ранее конца апреля 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что слушания по делу РУСАДА пройдут в закрытом режиме. CAS и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обсуждали возможность публичных слушаний, но не смогли прийти к согласию в этом вопросе. WADA выступает в этом деле в качестве истца, РУСАДА — в качестве ответчика.

9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в связи с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Санкции регулятора подразумевают запрет на использование российского флага и государственной символики и оставляют возможность россиянам выступать в нейтральном статусе. Россия попытается обжаловать решение WADA в CAS.