Стали известны имена лучших спортсменов года по версии Министерства спорта

https://static.news.ru/photo/d8f6d4ec-3a4c-11eb-90b2-fa163e074e61_660.jpg Анжелика Сидорова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве состоялась ежегодная Национальная спортивная премия Министерства РФ. Согласно результатам голосования, в номинации «Спортсмен года» победу одержал конькобежец Павел Кулижников (2597 голосов).

Кроме того, «Спортсменкой года» участники голосования выбрали многократную чемпионку мира по художественной гимнастике Анжелика Сидорова (2067 голосов).

«Этот год был не самый удачный для нас, но случился прекрасный опыт — прыжки на пятиметровой высоте. Надеюсь, нас впереди ждёт успех», — отреагировала Сидорова.

В общей сложности номинанты получили 133 641 голос.