Стала известна возможная причина смерти 20-летней шорт-трекистки Федерация: шорт-трекистка Середа могла умереть от осложнений после гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смерть шорт-трекистки Анастасии Середы могла наступить в результате осложнений на мозг после заболевания гриппом А, предположил представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков. Почти месяц девушка находилась в коме, ее кончина стала большой потерей для спортсменов, пишет ТАСС.

Окончательного заключения я пока не видел. По моей информации, спортсменка умерла из-за гриппа А, который дал осложнения на мозг. Спортсменка почти месяц была в коме, но не сумела выкарабкаться. Очень большая потеря для всех нас, — приводит агентство его слова.

Середа была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва. В ее активе — победа в эстафете на Кубке России 2022 года. Тренер спортсменки Марина Яшина назвала смерть спортсменки ужасной трагедией. Девушка скончалась 6 января. Ее похоронят 8 января в Саранске.

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