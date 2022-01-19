Стала известна стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Самые дешёвые билеты на финал Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоится в Санкт-Петербурге, будут стоить примерно восемь тысяч рублей. Самые дорогие билеты обойдутся болельщикам порядка 120 тысяч рублей. Именно такие цены установил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Матч ТВ».

Как стало известно изданию , УЕФА определился со стоимостью билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдёт в этом году в России.

Самые дешёвые, билеты третьей категории будут продаваться по цене €90 (около 7,8 тысячи рублей). Цена билетов второй категории составит €490 (около 43 тысяч рублей). Стоимость билетов первой категории будет равна €690 (около 60 тысяч рублей).

Самые дорогие билеты будут стоить €1390 (около 120 тысяч рублей).

Финал Лиги чемпионов в 2022 году состоится 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В декабре в швейцарском Ньоне прошла повторная жеребьёвка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/22. По её итогам испанский «Реал» получил в соперники французский «Пари Сен-Жермен», а английский «Ливерпуль» — итальянский «Интер».