Стали известны соперник и дата следующего боя Сергея Ковалёва

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв следующий поединок должен провести 12 марта в Лос-Анджелесе. Его соперником станет китайский боксёр Мэн Фаньлун, сообщает ESPN.

По данным издания , встреча пройдёт в промежуточной весовой категории — до 84 кг. Для обоих спортсменов это будет первый поединок за пределами полутяжёлого веса.

38-летний Ковалёв владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO. Последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, когда проиграл Саулю Альваресу. После этого у него были отменены бои против Салливана Барреры и Бектемира Меликузиева.

Россиянин также сдал две положительные пробы, но прошёл дополнительное допинг-тестирование и сумел избежать дисквалификации. Он неоднократно заявлял о желании выступить в первом тяжёлом весе.

33-летний Фаньлун в 2021 году должен был провести бой с Артуром Бетербиевым, но встреча не состоялась из-за начала эпидемии COVID-19.

На счету Ковалёва 34 победы, четыре поражения и одна ничья в профессиональном боксе. В активе Фаньлуна 17 побед в 17 боях.

Ранее российский боксёр Андрей Сироткин сообщил новую дату своего поединка с представителем Казахстана Мейиримом Нурсултановым.