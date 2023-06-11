Стал известен победитель Roland Garros Джокович обыграл Рууда в финале Roland Garros

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Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Roland Garros, одержав рекордную 23-ю победу на турнирах Большого шлема. В финале турнира в Париже спортсмен обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Джокович в третий раз за карьеру стал победителем Roland Garros. До этого он побеждал на турнире в 2016 и 2021 годах.

Серб стал рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. Ранее он делил первое место с испанцем Рафаэлем Надалем, у которого 22 победы.

36-летний серб на данный момент является третьей ракеткой мира. Всего он выиграл 94 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он также является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса. Джокович рекордные 387 недель возглавлял мировой рейтинг АТР.

Рууду 24 года, он занимает четвертое место в рейтинге. На его счету 10 побед на турнирах под эгидой АТР.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Дарья Касаткина уступила украинке Элине Свитолиной в четвертом круге Roland Garros. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5). После матча Свитолина продемонстрировала неспортивное поведение, отказавшись пожать сопернице руку.