Стадо известно, когда суд решит вопрос об экстрадиции Промеса RTL: судьба футболиста Промеса по делу об экстрадиции решится 2 мая

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

В Дубае 2 мая состоится судебное заседание по делу футболиста «Спартака» Квинси Промеса по делу об его экстрадиции в Нидерланды в связи с обвинениями в контрабанде запрещенных веществ, а также в нападении на двоюродного брата, передает портал RTL Boulevard. Отмечается, что спортсмен сейчас находится под стражей в Дубае, где у его команды проходили сборы.

По данным портала, 29 февраля футболист не смог покинуть ОАЭ — во время прохождения контроля в аэропорту его взяли под стражу, а после доставили в полицейский участок. Заявляется, что изначально спортсмен попал в поле зрения правоохранительных органов из-за ДТП на территории страны. После он был арестован по запросу прокуратуры Нидерландов. Европейская страна настаивает на экстрадиции.

Ранее De Telegraaf сообщил, что задержанный в ОАЭ полузащитник «Спартака» Квинси Промес содержится в камере с 15 заключенными. Известно, что он спит на одной из трех двухъярусных кроватей. При этом еще 10-20 заключенных спят на полу.

До этого адвокат Сергей Жорин заявил, что в «Спартаке» все еще могут добиться отказа в экстрадиции Промеса в Нидерланды. По его словам, это возможно, если в документах об экстрадиции допущены серьезные процессуальные нарушения, которые нельзя устранить оперативно. Как отметил Жорин, в таких случаях суд отказывает в выдаче подозреваемого.