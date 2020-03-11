https://static.news.ru/photo/f0e47e22-632b-11ea-900d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отмена проведения в 2020 году Олимпийских игр в японском Токио не лишит город крупнейшего турнира четырёхлетия. Состязания могут пройти на готовых аренах через год или два.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

Я не думаю, что Игры могут быть отменены, это будет перенос. МОК будет в затруднении, если их отменят, — сказал спортивный функционер.

Такахаши считает, что перенос Олимпиады на 2022 год является более реальным, поскольку на 2021 год уже намечены другие важные международные состязания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обсудил ситуацию с коронавирусом, заслушав отчёт обо всех мерах, принятых на данный момент для исправления этого вопроса. МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020. В организации нацелены на успешное проведение соревнований.