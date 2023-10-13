Сразу пять новых видов спорта включили в программу Олимпиады-2028 В программу Олимпиады-2028 включили крикет, бейсбол и еще три новых вида спорта

Фото: Li Yibo/XinHua/Global Look Press

Международный олимпийский комитет утвердил пять новых видов спорта в программе Игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе, заявил глава МОК Томас Бах на пресс-конференции в Мумбае. По его словам, которые публикует официальный сайт организации, исполком принял решение добавить к утвержденному списку соревнования по крикету, сквошу, лакроссу, бейсболу/софтболу и флаг-футболу (версия американского футбола с ограниченными контактами).

Эти пять предложенных видов спорта полностью соответствуют американской спортивной культуре и продемонстрируют миру культовые американские виды спорта. Их включение позволит олимпийскому движению взаимодействовать с новыми сообществами спортсменов и болельщиков в США и во всем мире. В то же время международные виды спорта придут в Соединенные Штаты, — сообщил Бах.

Глава МОК добавил, что в общей сложности комитет получил запросы о включении в Олимпийские игры 16 новых дисциплин. Он также отметил, что крикет появится в программе Игр 2028 года из-за растущей популярности не только в США, но и во всем мире.

Ранее глава МОК пояснил, что отбор и приглашение на Олимпиаду российских спортсменов будет осуществляться либо напрямую, либо через согласование с международными организациями. По словам Баха, претендующие на участие в Играх-2024 спортсмены не должны иметь связей с ОКР.