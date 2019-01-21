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Сравнению Дзюбы с танком нашлось объяснение

Артём Дзюба (слева) Сергей Лантюхов/News.ru

Артём Дзюба (слева)

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер футбольного клуба «Зоркий» Сергей Юран рассказал, почему часто сравнивает российского нападающего Артёма Дзюбу с танком.

«И на ахиллы наступит, и почки проверит, и по позвонку кулачком пройдётся. Кроме Дзюбы не вижу нападающих, которые могли бы эту работу качественно делать», — цитирует его «Матч ТВ».

Дзюба — футболист питерского «Зенита» и сборной России. Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны английского «Эвертона». Контракт Дзюбы и «сине-бело-голубых» рассчитан до июля 2020 года. В текущем сезоне форвард вышел на поле в 16 матчах национального первенства и забил пять мячей.

Как писал News.ru, Дзюба и «Эвертон» присматриваются друг к другу.


#футбол #АртемДзюба
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