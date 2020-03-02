https://static.news.ru/photo/dd4da098-5c8f-11ea-b0af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Российские спортсмены считают, что зрители — неотъемлемая часть Олимпийских игр. Отсутствие их на трибунах будет непривычно участникам соревнований.

По словам первой российской чемпионки мира в женском одиночном катании Марии Бутырской, болельщики на трибунах дают спортсмену хорошую поддержку и стимул.

В большинстве случаев мы именно катаемся из-за этих людей, которые пришли за нас поболеть. В таких видах спорта, как фигурное катание, спортсменам будет очень непривычно! Без зрителей будет очень странное зрелище, — сказала она в комментарии для телеканала «360».

По мнению вице-президента Федерации спортивной гимнастики России Светланы Хоркиной, болельщики влияют «на многое».

Иногда спортсмены даже заводят публику, чтобы её реакция немножко подстегнула к новому рекорду. Это очень важно. Зрители — это неотъемлемый элемент успеха спортсмена на Олимпийских играх. Это энергия, — пояснила она.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил о необходимости рассмотрения вопроса с проведением соревнований, если к концу мая ситуация с распространением опасной инфекции не улучшится. Япония вложила в проведение Игр около $12 миллиардов и не намерена отдавать их другой стране.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 2 марта, она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более трёх тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов, писал NEWS.ru.