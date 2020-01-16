Спортсмены из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), имеющие право выступать за национальные сборные, перестали считаться легионерами во всероссийских соревнованиях по баскетболу, волейболу, регби и хоккею на траве.
Соответствующий приказ Минспорта РФ был опубликован на портале правовой информации. Государствами — членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Ранее сборная России по биатлону заняла второе место в смешанной эстафете на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. В составе команды России выступали Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек, писал NEWS.ru.
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