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Суд Рио-де-Жанейро постановил в течение 24 часов закрыть все объекты, построенные для Олимпийских игр 2016 года.

Такое решение связано с тем, что муниципалитет не предоставил сертификатов безопасности для данных объектов. Таким образом, суд пытается обезопасить граждан от трагедий, сообщает France-Presse. Мэрия будет обжаловать данное решение в...