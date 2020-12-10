Спортсмены из РФ в 2018 году лидировали по числу антидопинговых нарушений

Максимальное количество нарушений антидопингового кодекса было в 2018 году российскими спортсменами, следует из данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Соответствующая информация размещена в отчёте организации. Согласно опубликованным данным у российских спортсменов зафиксировано 144 нарушения при общем их числе 1 640,
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа подписать принятый Конгрессом США антидопинговый «акт Родченкова».
«Акт Родченкова», названный именем информатора о допинге в российском спорте, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, предусматривает возможность для США преследовать любого человека, если выясняется, что он вовлечён в допинговый сговор на соревнованиях с участием представителей Штатов. Нарушитель может быть оштрафован на сумму до миллиона долларов, также ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что принятый в США «акт Родченкова» осложнит борьбу с допингом в мире, писал NEWS.ru.