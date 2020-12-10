Спортсмены из РФ в 2018 году лидировали по числу антидопинговых нарушений

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Максимальное количество нарушений антидопингового кодекса было в 2018 году российскими спортсменами, следует из данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Соответствующая информация размещена в отчёте организации. Согласно опубликованным данным у российских спортсменов зафиксировано 144 нарушения при общем их числе 1 640, передаёт ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа подписать принятый Конгрессом США антидопинговый «акт Родченкова».

«Акт Родченкова», названный именем информатора о допинге в российском спорте, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, предусматривает возможность для США преследовать любого человека, если выясняется, что он вовлечён в допинговый сговор на соревнованиях с участием представителей Штатов. Нарушитель может быть оштрафован на сумму до миллиона долларов, также ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что принятый в США «акт Родченкова» осложнит борьбу с допингом в мире, писал NEWS.ru.