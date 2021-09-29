Спортсменов обяжут платить компенсацию при отъезде из России

Законопроект об ограничениях спортсменов моложе 23 лет на переход в зарубежные клубы внесло в Госдуму правительство РФ. Документ предусматривает выплату молодыми спортсменами компенсаций спортшколам при необходимости отъезда и найма за рубежом. В случае принятия проекта изменения будут внесены в закон «О физической культуре и спорте».

Российский профессиональный спортивный клуб или организация <...>, воспитавшая спортсмена, не получают компенсации за затраты, понесённые на его спортивную подготовку, и лишаются спортсмена. При этом иностранная спортивная организация зачастую не вкладывается дополнительно в развитие такого спортсмена, — отмечается в пояснительной записке к проекту поправок.

По мнению авторов проекта, зарубежные спортивные клубы используют пробелы в российском законодательстве и приглашают юных спортсменов из России на соревнования без трансферных выплат, пока молодые люди проходят подготовку и не трудоустроились в российские клубы. После внесения изменений спортсмен будет обязан выплатить подготовившей его российской спортшколе или организации компенсацию при регистрации иностранным лицом для участия в зарубежных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы могут не успеть оформить визы для участия в американском этапе Гран-при. До турнира остаётся меньше месяца, а спортсменам необходимо получать визы за пределами России.