Спортсменка, республиканка и просто красавица: история Джины Карано

16 апреля исполняется 40 лет американской девушке - бойцу ММА, актрисе и просто красавице Джине Карано. Некоторые эту дату предпочитают не отмечать, но нам ничего не мешает поздравить американку. Заодно вспоминаем основные вехи в её яркой незаурядной биографии.

От баскетбола к MMA

Карано родилась в пригороде Далласа в семье профессионального игрока в американский футбол Гленна Карано, так что от спорта ей было никуда не деться. В подростковом возрасте она серьёзно увлекалась баскетболом, а также активно играла в волейбол и софтбол, однако мировую известность Карано приобрела благодаря занятиям боевыми искусствами.

Спортсменка с детства испытывала проблемы с лишним весом и решила сбросить его с помощью занятий тайским боксом. Джина не только успешно справилась с этой задачей, но и начала проводить бои на профессиональном уровне. Всего она успела провести 14 поединков по правилам тайского бокса, в которых одержала 12 побед, потерпела одно поражение и одну встречу свела вничью.

В середине нулевых популярность набирали смешанные единоборства, и Карано решила сменить специализацию. Летом 2006 года спортсменка приняла участие в турнире малоизвестного промоушена World Extreme Fighting, на котором провела поединок против соотечественницы Лейтиции Пестовой. Дебютный бой получился скоротечным, уже на 38-й секунде Карано нокаутировала соперницу.

Джина Карано в ММА Соцсети

В течение следующих трёх лет Карано провела ещё семь поединков. Практически перед каждым боем болельщики с замиранием сердца ждали, уложится ли Джина в вес. Иногда это удавалось, иногда приходилось платить штрафы, однако соперницы одна за одной капитулировали в октагоне. Карано стала настоящим секс-символом ММА, а в 2009-м провела свой последний бой.

Соперницей американки стала бразильянка Кристиана Жустину, которой удалось победить техническим нокаутом за секунду до конца первого раунда. Карано оказалась на настиле и потеряла способность защищаться. Несмотря на поражение, американка получила внушительный гонорар в размере 100 тысяч долларов. Победительница поединка Жустину заработала всего 30 тысяч.

Дорога в Голливуд

Поражение от бразильянки так и осталось для Карано единственным в карьере. Спортсменка решила, что с такими внешними данными способна на большее, чем биться в октагоне, и с конца нулевых начала сниматься в рекламе, эротических фотосессиях, документальных и художественных фильмах, а также участвовать в реалити-шоу.

Дебютом Карано в кино стала эпизодическая роль в фильме «Кровь и кость». Перед Карано была поставлена задача провести уличный поединок, с которой она с блеском справилась. Через два года спортсменке досталась главная роль в фильме обладателя «Оскара» Стивена Содерберга «Нокаут». Картина не имела большого успеха, зато Карано поработала с такими звёздами, как Антонио Бандерас, Майкл Дуглас и Ченнинг Татум.

Майкл Фассбендер и Джина Карано в фильме «Нокаут» imdb.com

После этого Карано снялась ещё в полутора десятков картин, среди которых стоит отметить участие во франшизе «Форсаж», а также роль второго плана в «Дэдпуле». Конечно, до звания великой актрисы Джине далеко, однако приличную порцию денег, признания и большое количество персональных поклонников американка определённо получила.

Скандальный оттенок

Карано активно ведёт соцсети, где часто балует поклонников горячими фотографиями, однако часто спортсменка использует их и для выражения политической позиции. Например, американка является ярой противницей движения BLM, вовсю поддерживает республиканцев и жёстко критикует нынешнего президента США Джо Байдена.

Год назад актриса снималась в сериале «Мандалорец», однако контракт с американкой был скоропостижно расторгнут из-за высказываний в соцсетях. Карано сравнила ненависть к сторонникам республиканской партии в США с отношением к евреям в нацистской Германии.

Джина Карано в сериале «Мандалорец» imdb.com

Большая часть людей сегодня не осознаёт: чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко провести облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому‑то из-за их политических взглядов? — написала Карано.

Резонансные высказывания стоили Карано работы, однако спортсменка не успокоилась и продолжает провоцировать своих недоброжелателей. Американка не обошла вниманием ситуацию на Украине, обвинив в происходящем Байдена. После этого в США появились призывы к Карано убираться в Россию. Если Карано решит последовать этому совету, лишний паспорт с красной обложкой для культовой спортсменки и актрисы обязательно найдётся.