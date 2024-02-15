На Западе хотят провести допинговую Олимпиаду: что это, будут ли там наши

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В течение ближайшего года планируется провести новые соревнования — допинговые Олимпийские игры, на которых будет разрешено использование различных препаратов. Кто предложил эту идею, в чем суть проекта, как он будет организован и кто в нем примет участие — в материале NEWS.ru.

Что такое допинговая Олимпиада

Официальное название турнира — Расширенные игры (от английского Enhanced Games). Это соревнование должно стать аналогом обычных Олимпийских игр. Главное отличие заключается в том, что на допинговой Олимпиаде будет разрешено использовать любые медикаментозные средства для улучшения спортивных результатов. В том числе те, которые в спорте считаются допингом.

На допинговых Играх пройдут соревнования по плаванию, гимнастике, тяжелой и легкой атлетике, единоборствам. Командные виды спорта не будут представлены в программе турнира.

Награды получат индивидуальные спортсмены в каждой из категорий. Также медали получат атлеты, которые установили новые мировые рекорды.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто организует и спонсирует допинговую Олимпиаду

Идея проведения соревнований принадлежит австралийскому бизнесмену Арону Д’Сузе. По его мнению, на привычных Олимпийских играх тестирование на допинг проводится, чтобы все спортсмены были в равных условиях во время состязаний. Автор нового проекта считает, что применение специальных препаратов улучшит естественные способности атлетов.

При организации допинговой Олимпиады не будут использоваться средства налогоплательщиков. Этот турнир является коммерческим. В феврале сразу несколько миллиардеров заявили о готовности спонсировать мероприятие: сооснователь компании PayPal Питер Тиль, венчурный бизнесмен и пионер биотехнологий Кристиан Ангермайер, а также криптокапиталист Баладжи Сринивасан.

Когда и где пройдут Игры

Затраты на проведение Олимпийских игр постоянно растут. Это вынуждает правительство принимающей страны тратить миллиарды на строительство новых спортивных стадионов, которые будут использоваться в течение нескольких недель, а потом их забросят. С 2000 года стоимость проведения Олимпийских игр выросла с $8,1 миллиарда до $59,7 миллиарда.

Проводить соревнования планируют в тех городах, в которых уже были Олимпийские игры, а также, например, на различных университетских стадионах. Это нужно для того, чтобы решить вопрос с финансированием.

Вероятнее всего, турнир пройдет в США в конце 2024-го или начале 2025 года, но пока этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Что будет с допинг-тестированием

«Мы попробуем сделать Расширенные игры самым безопасным спортивным мероприятием в мире. В сотрудничестве с ведущими учеными и врачами мы разрабатываем полносистемный протокол медицинского предсоревновательного обследования, чтобы защитить спортсменов», — заявил Д’Суза.

Во время медицинского осмотра спортсменам сделают эхокардиограмму, проведут исследования мозга и геномное секвенирование, возьмут анализы крови. Это поможет составить полную картину о состоянии здоровья участников Игр.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Разрешат ли стероиды

На официальном сайте допинговой Олимпиады говорится, что в спорте нужно использовать научные исследования. При правильном использовании медикаментозных и других средств спортивные достижения будут улучшаться.

В частности, приведены факты про стероиды, которые запрещены в профессиональном спорте. Например, часто говорят, что стероиды всегда имеют серьезные необратимые побочные эффекты. Организаторы допинговой Олимпиады утверждают, что при их правильном использовании под присмотром врача вероятность и тяжесть побочных эффектов смягчаются и уменьшаются.

Там также говорится, что стероиды не вредны для здоровья. По данным ряда исследований, применение стероидов обычно оказывает положительное влияние на здоровье спортсменов, особенно в отношении мышечной массы, силы и выносливости, а также снижает риск травм и усталости, что приводит к повышению производительности.

На допинговой Олимпиаде будет разрешено использование стероидов и других препаратов — спортсмены будут консультироваться с врачами.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие призовые получат атлеты

Допущенные к участию спортсмены будут получать базовую зарплату и бороться за дополнительные призовые, которые будут больше, чем на любом аналогичном мероприятии в истории. Точный призовой фонд будет объявлен в середине 2024 года. Организаторы утверждают: несмотря на то что спортсмены могут выступать на топ-уровне, в том числе и на Олимпиадах, они практически не зарабатывают призовых.

«МОК не выплачивает денежные вознаграждения олимпийским медалистам; призовые деньги поступают — если вообще такие есть — от страны, за которую выступает спортсмен. Американские олимпийцы не получают никакой зарплаты. Несправедливость модели распределения призовых на Олимпийских играх подтверждается с помощью примеров распределения призовых на других турнирах», — говорится на официальном сайте допинговой Олимпиады.

В качестве примера там приводится теннисный турнир Уимблдон: спортсмены, проигравшие в первом раунде, получают вдвое больше призовых денег, чем американские олимпийцы, завоевавшие золотые медали.

Согласно официальному сайту турнира, Олимпийские игры приносят огромные доходы, практически не имеющие аналогов в мире спорта: около $7,6 млрд. Однако деньги не доходят до спортсменов-олимпийцев. Исследование, проведенное в 2012 году бывшими атлетами, участвовавшими в Играх, показало, что только 6% бюджета Олимпийского комитета США в размере $795 млн на самом деле идет спортсменам в виде денежных выплат.

Как говорится в исследовании, проведенном организаторами допинговой Олимпиады, президент Международного олимпийского комитета обедает с миллиардерами, летает по всему миру и живет в роскошном отеле. При этом американским олимпийцам даже не полагается зарплата. Многие спортсмены вынуждены подрабатывать.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Позовут ли на допинговую Олимпиаду россиян

Пока до конца не известно, кто решится принять участие в подобных соревнованиях, какие станы разрешат использовать свою спортивную инфраструктуру для проведения турнира и каковы будут последствия. Спортсмены используют медикаментозные препараты для улучшения физического состояния, но большинство все-таки применяет только разрешенные средства. Здесь же разрешено будет все.

Также до сих пор не уточнено, как будет проводиться отбор на допинговую Олимпиаду, кого позовут участвовать в турнире. Действующие атлеты пока тоже не комментировали альтернативную Олимпиаду. Нет информации и об ограничениях, так что российские спортсмены теоретически могут рассчитывать на допуск. Воспользуются ли они такой возможностью — вопрос открытый.

Что говорят о проекте в России

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии NEWS.ru заявила, что убеждена: ни один спортсмен не признается в употреблении запрещенных препаратов.

«Это провокационное предложение. По большому счету, если люди будут приезжать на такие Игры, то они признают, что используют допинг. Это будут не первые составы и не самые интересные Игры, давайте будем честны. Возможно, смогут участвовать спортсмены с астмой и другими серьезными заболеваниями. Но никакой спортсмен добровольно не признается, что употребляет допинг. Более того, это вредно для здоровья», — сказала Журова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Николай Валуев

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что участие в турнире может привести к передозировкам препаратов. Заработанные же деньги придется потом тратить на лечение.

«В погоне за выигрышем и деньгами атлеты пойдут абсолютно на все, не думая о последствиях. Это самое печальное. И, я не сомневаюсь, будет очень много смертей — из-за передозировок, использования препаратов, запрещенных в обычном спорте. Легализовать допинг — все равно что разрешить употреблять наркотики», — рассказал Васильев.

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