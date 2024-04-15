Спортсмен раскрыл, может ли взрослый построить карьеру баскетболиста Спортсмен Карпенков: играть в баскетбол можно начать в 16-18 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во взрослом возрасте, в 16-18 лет, можно начать карьеру баскетболиста, уверен центровой баскетбольного клуба «Химки» Илья Карпенков. В беседе с «360» спортсмен подчеркнул, что баскетбол представляет собой комплексный вид спорта, результаты будут зависеть от общей физической подготовки. Но, как уточнил баскетболист, техника у взрослых игроков может страдать.

Баскетбол — это комплексный вид спорта. Некоторым моментам можно научиться и в 16-18 лет, было бы желание. Но, с другой стороны, есть вопрос постановки техники — гриблинг, бросок — это все будет страдать. Здесь важен вопрос физической подготовки, — пояснил спортсмен.

Карпенков отметил, что есть удачные примеры спортсменов, которые пришли в баскетбол во взрослом возрасте. Так, по его словам, Никита Зверев смог достичь успеха в данном виде спорта благодаря тому, что до этого занимался легкой атлетикой. Баскетболист добавил, что для спортсменов важно тренироваться в спортивном зале.

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