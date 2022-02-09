Спортивный юрист заявил, что задерживать награждение на ОИ неправомерно

Недопустимо откладывать награждение спортсменов из-за допинг-теста, как произошло на Олимпийских играх в Пекине, заявил глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев телеканалу «360». Это не соответствует юридическим нормам, объяснил он.

Общепринятая процедура допингового контроля такова: если тест проводился до начала соревнований, то есть определённое время на его исследование в допинг-лаборатории. Результат теста — это официальная информация, но пока её нет, говорить о каких-то нарушениях преждевременно. Оснований для отмены или приостановки награждений, если нет официальной информации о каких-то нарушениях, нет, — сказал Алексеев.

Он добавил, что награждение могли отложить, потому что на спортивное право часто влияют организаторы мероприятий. Если вопрос проясняют у разных инстанций для перестраховки, это затягивает торжество.

Алексеев напомнил, что официальной негативной информации о российских спортсменах не было, а если она и появится — вину нужно будет доказать через расследование.

И только по окончании расследования может быть принято какое-то карательное решение, — считает юрист.

Ранее победители командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов не вышли на тренировку из-за информации о подозрительном допинг-тесте у одного из членов сборной России. Новость о подозрении одного из российских фигуристов в допинге появилась в среду, 9 февраля.