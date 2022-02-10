Спортивный врач описал качества найденного в крови Валиевой препарата

Триметазидин, обнаруженный в декабрьской допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой, помогает при проблемах с сердцем, рассказал врач сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина с 2011 по 2013 год Андрей Звонков телеканалу «360». Он объяснил, что это антигипоксант — вещество, повышающее устойчивость к кислородной недостаточности. Зачем он 15-летней спортсменке, Звонков не понимает.

Если этот препарат ей назначил врач, он должен был обязательно оформить ей справку, что она его получает по показаниям в связи с заболеванием. Если он туда не входит, то какие претензии могут быть? Если она приняла его самостоятельно, никого не предупредив, надо дать щелбан по голове. А если доктор назначил, почему не оформил? — сказал специалист.

Он добавил, что триметазидин улучшает кровообращение и уменьшает потребность миокарда в кислороде. Обычно его назначают пожилым людям для облегчения работы сердца и головы.

Ранее Федерация фигурного катания сообщила о дальнейшем участии Камилы Валиевой в Олимпийских играх. По словам пресс-атташе ведомства Ольги Ермолиной, фигуристка не отстранена от соревнований в женском одиночном катании.

Также стало известно, что заменить Валиеву может Елизавета Туктамышева. Именно её перед стартом турнира назначили запасной на случай травмы или болезни одной из спортсменок.