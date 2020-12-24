Спортивные журналисты назвали Поветкина лучшим спортсменом 2020 года

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Международный олимпийский комитет (МОК) до конца января должен решить, под каким флагом и гимном будет выступать сборная России на Олимпиаде в Токио. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Для нас в настоящий момент приоритетным является тот флаг ОКР, который мы используем на протокольных мероприятиях, — цитирует Позднякова РИА Новости. Он добавил, что когда ОКР провожает команду, ей вручают...