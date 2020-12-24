Спортивные журналисты назвали Поветкина лучшим спортсменом 2020 года

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала десятку лучших спортсменов 2020 года, а также тренера и команду, которым будут вручены традиционные призы «Серебряная лань».
Год сложный: многие турниры и чемпионаты начиная ещё с марта отменены. Но Федерация спортивных журналистов России решила всё равно продолжить традицию и в результате опроса назвать десятку лучших спортсменов, тренера и команду. Конечно, не всем так повезло, как конькобежцам, саночникам, фигуристам, теннисистам и велосипедистам, которые участвовали в крупных соревнованиях, — сказано в сообщении ФСЖР.
Лучшими спортсменами года стали: Войнова Анастасия — Шмелёва Дарья (велоспорт, трек), Воронина Наталья (конькобежный спорт), Катникова Екатерина (санный спорт), Косторная Алёна (фигурное катание), Медведев Даниил (теннис), Курохтин Константин (паралимпийский спорт — кёрлинг), Поветкин Александр (бокс), Репилов Роман (санный спорт), Рублёв Андрей (теннис), Сидорова Анжелика (лёгкая атлетика).
Лучшим тренером назван Александр Кузнецов (велоспорт), лучшей командой — сборная России по шахматам — победитель онлайн-Олимпиады 2020 года.
В прошлом году лучшим тренером, по мнению спортивных журналистов, стал наставник футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин, лучшей командой — сборная России по пляжному футболу, писал NEWS.ru.