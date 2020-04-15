Спортивные организации попросили о господдержке

https://static.news.ru/photo/c95f2728-7ef4-11ea-a6f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Руководители спортивных обществ «Трудовые резервы», «Локомотив», «Спартак», «Юность России», «Урожай», а также Всероссийской Федерации школьного спорта направили коллективное письмо в правительство и Министерство спорта с просьбой о поддержке.

Считаем, что необходимо создать условия, чтобы по окончанию режима самоизоляции население страны как можно быстрее вернулось к привычному ритму жизни и возобновило участие в физкультурных и массовых спортивных мероприятиях, — говорится в письме.

Пресс-служба ВФСО «Трудовые резервы» также отмечает, что если спортивные общества вынужденно закроются из-за проблем с финансированием, изменения могут коснуться до 50 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Российский футбольный союз (РФС) собирает данные от профессиональных клубов страны, чтобы узнать о финансовом состоянии команд. Союз планирует обратиться в правительство с предложением, как помочь клубам в связи с кризисом из-за коронавируса.