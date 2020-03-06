https://static.news.ru/photo/66ab713a-5f8d-11ea-a3b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Спортивные федерации обсудили возможность проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио без болельщиков из-за распространения коронавируса.

Обсуждение проводилось в ходе телефонной конференции со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает New York Times.

Игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.