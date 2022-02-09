«Спорт-Экспресс»: Валиеву не допустят до личного турнира

Камила Валиева, подозреваемая в нарушении антидопинговых правил, будет отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц, а сборную ОКР с высокой вероятностью лишат золота за командный турнир, сообщает «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент на МОК оказывается по этому поводу серьёзное давление, частью которого является публикация конфиденциальной информации на британском портале Inside the Games, — пишет издание.

Согласно информации Inside the Games, Валиева сдала положительный тест на допинг перед стартом Олимпиады-2022. Однако портал не смог выяснить, какой конкретно препарат стал причиной положительного результата.

Отмечается, что в настоящее время несколько групп юристов работают над этим делом. Ожидается, что уже в четверг они примут окончательное решение. Кроме того, поскольку Валиева не достигла возраста 16 лет, она является «защищённым лицом» и не может быть официально идентифицирована, если нарушение подтвердится. То есть её наказание окажется менее суровым, чем для взрослых спортсменов.

Ранее победители командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов не вышли на тренировку из-за информации о подозрительном допинг-тесте у одного из членов сборной России.