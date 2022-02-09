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«Спорт-Экспресс»: Валиеву не допустят до личного турнира

19:43, 09 февраля 2022
«Спорт-Экспресс»: Валиеву не допустят до личного турнира
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Камила Валиева, подозреваемая в нарушении антидопинговых правил, будет отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц, а сборную ОКР с высокой вероятностью лишат золота за командный турнир, сообщает «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент на МОК оказывается по этому поводу серьёзное давление, частью которого является публикация конфиденциальной информации на британском портале Inside the Games,пишет издание.

Согласно информации Inside the Games, Валиева сдала положительный тест на допинг перед стартом Олимпиады-2022. Однако портал не смог выяснить, какой конкретно препарат стал причиной положительного результата.

Отмечается, что в настоящее время несколько групп юристов работают над этим делом. Ожидается, что уже в четверг они примут окончательное решение. Кроме того, поскольку Валиева не достигла возраста 16 лет, она является «защищённым лицом» и не может быть официально идентифицирована, если нарушение подтвердится. То есть её наказание окажется менее суровым, чем для взрослых спортсменов.

Ранее победители командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов не вышли на тренировку из-за информации о подозрительном допинг-тесте у одного из членов сборной России.

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