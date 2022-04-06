Спорт для всех: интересные факты о настольном теннисе

3 апреля исполняется 30 лет известной российской спортсменке, многократной чемпионке Европы и мира по плаванию Юлии Ефимовой. Она рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 наград. Ефимова приняла участие в четырёх Олимпиадах, на двух из которых взяла три медали — два серебра и бронзу. Вне всяких сомнений, её можно назвать главной звездой женского российского плавания.

Этапы длинного спортивного пути — в фотоленте NEWS.ru.