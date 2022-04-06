Спорт для всех: интересные факты о настольном теннисе

6 апреля — Всемирный день настольного тенниса. Этот вид спорта зародился в Англии в конце ХIХ века и сразу завоевал популярность. В наши дни настольным теннисом занимаются миллионы людей по всему миру, а в Международную федерацию входят более 200 стран.
В конце ХIX века настольный теннис появился в России. Ещё в 1860 г. в Петербурге открылся клуб «Крикет и лаун-теннис»
Mary Evans Picture Library
Настольный теннис входит в перечень популярнейший видов спорта. В него играют в 226 странах
Jake Warga/Danita Delimont
За минуту каждый из профессиональных игроков в настольный теннис наносит до 120-150 ударов, то есть по 2-2,5 в секунду. На снимке: российский игрок в настольный теннис Александр Шибаев
Marcio Machado/ZUMAPRESS.com
В Японии изобрели робота для игры в настольный теннис
Nicolas Datiche/AFLO
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Александр Астафьев/РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Стрингер/РИА Новости
Кадр из фильма «Форрест Гамп»
kinopoisk.ru
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Владимир Вяткин/РИА Новости
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (слева) во время посещения Олимпийской деревни в Сочи
Валерий Мельников/РИА Новости
Долгое время в настольном теннисе не было специальной униформы. А в начале ХХ века в настольный теннис играли даже в классических костюмах
Mary Evans Picture Library
Настольный теннис входит в программу Паралимпийских игр. На снимке: шведский спортсмен Анна-Карин Альквист
Mathilda Ahlberg/ZUMAPRESS.com