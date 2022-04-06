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Спорт для всех: интересные факты о настольном теннисе
Спорт

Спорт для всех: интересные факты о настольном теннисе

6 апреля — Всемирный день настольного тенниса
12:24, 06 апреля 2022
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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6 апреля — Всемирный день настольного тенниса. Этот вид спорта зародился в Англии в конце ХIХ века и сразу завоевал популярность. В наши дни настольным теннисом занимаются миллионы людей по всему миру, а в Международную федерацию входят более 200 стран.

В конце ХIX века настольный теннис появился в России. Ещё в 1860 г. в Петербурге открылся клуб «Крикет и лаун-теннис»

Mary Evans Picture Library

Настольный теннис входит в перечень популярнейший видов спорта. В него играют в 226 странах

Jake Warga/Danita Delimont

За минуту каждый из профессиональных игроков в настольный теннис наносит до 120-150 ударов, то есть по 2-2,5 в секунду. На снимке: российский игрок в настольный теннис Александр Шибаев

Marcio Machado/ZUMAPRESS.com

В Японии изобрели робота для игры в настольный теннис

Nicolas Datiche/AFLO

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах (слева) во время посещения Олимпийской деревни в Сочи

Валерий Мельников/РИА Новости

Долгое время в настольном теннисе не было специальной униформы. А в начале ХХ века в настольный теннис играли даже в классических костюмах

Mary Evans Picture Library

Настольный теннис входит в программу Паралимпийских игр. На снимке: шведский спортсмен Анна-Карин Альквист

Mathilda Ahlberg/ZUMAPRESS.com

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