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«Спасибо, родные»: как встречали российских олимпийцев в Шереметьево
Спорт

«Спасибо, родные»: как встречали российских олимпийцев в Шереметьево

00:14, 22 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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21 февраля многочисленные болельщики и журналисты овациями встречали в аэропорту Шереметьево игроков хоккейной сборной, фигуристов, биатлонистов, лыжников и других российских спортсменов, участвовавших в зимних Олимпийских играх в Пекине. В честь атлетов в воздушной гавани постелили красную ковровую дорожку и играли сразу два оркестра.

Поклонники держали в руках фотографии и баннеры своих кумиров. На видеоэкранах в аэропорту транслировались фрагменты выступлений спортсменов и появлялась надпись «Спасибо, родные».

Самый яркие кадры встречи отечественных олимпийцев — в фотогалерее NEWS.ru.

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер мужской команды ОКР по хоккею, завоевавшей серебряные медали, Алексей Кудашов

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) по хоккею Сергей Телегин, завоевавший серебряную медаль

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские спортсмены, член сборной России (команда ОКР) по хоккею Никита Нестеров, Сергей Плотников, Сергей Телегин

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Анна Щербакова (ОКР), завоевавшая золотую медаль

Сергей Булкин/NEWS.ru

Биатлонистка Кристина Резцова (ОКР) (справа), завоевавшая серебряную и бронзовую медали

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине, и тренер Даниил Глейхенгауз

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова (ОКР), завоевавшая серебряную медаль

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Александра Трусова (ОКР), завоевавшая серебряную медаль

Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Большунов (ОКР), завоевавший три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ангелина Голикова (ОКР), завоевавшая бронзовую медаль

Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево

Сергей Булкин/NEWS.ru

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