«Спасибо, родные»: как встречали российских олимпийцев в Шереметьево

21 февраля многочисленные болельщики и журналисты овациями встречали в аэропорту Шереметьево игроков хоккейной сборной, фигуристов, биатлонистов, лыжников и других российских спортсменов, участвовавших в зимних Олимпийских играх в Пекине. В честь атлетов в воздушной гавани постелили красную ковровую дорожку и играли сразу два оркестра.
Поклонники держали в руках фотографии и баннеры своих кумиров. На видеоэкранах в аэропорту транслировались фрагменты выступлений спортсменов и появлялась надпись «Спасибо, родные».
Самый яркие кадры встречи отечественных олимпийцев — в фотогалерее NEWS.ru.
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина
Сергей Булкин/NEWS.ru
Тренер мужской команды ОКР по хоккею, завоевавшей серебряные медали, Алексей Кудашов
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) по хоккею Сергей Телегин, завоевавший серебряную медаль
Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские спортсмены, член сборной России (команда ОКР) по хоккею Никита Нестеров, Сергей Плотников, Сергей Телегин
Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Анна Щербакова (ОКР), завоевавшая золотую медаль
Сергей Булкин/NEWS.ru
Биатлонистка Кристина Резцова (ОКР) (справа), завоевавшая серебряную и бронзовую медали
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине, и тренер Даниил Глейхенгауз
Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова (ОКР), завоевавшая серебряную медаль
Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигуристка Александра Трусова (ОКР), завоевавшая серебряную медаль
Сергей Булкин/NEWS.ru
Александр Большунов (ОКР), завоевавший три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали
Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ангелина Голикова (ОКР), завоевавшая бронзовую медаль
Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча спортсменов олимпийской сборной ОКР, принимавших участие в Олимпиаде-2022, в аэропорту Шереметьево
Сергей Булкин/NEWS.ru