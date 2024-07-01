«Спартак» завершил контракт с футболистом Промесом

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Квинси Промес

«Спартак» объявил об окончании контракта с нидерландским футболистом Квинси Промесом, он истек 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба красно-белых. Спортсмен не может вернуться в Россию и пропустил половину сезона.

Говорить на данном этапе о возобновлении выступления Квинси в клубе не представляется возможным. При этом наш клуб надеется, что в будущем сторонам удастся вернуться к этому вопросу, — говорится в заявлении пресс-службы.

Промес выступал за ФК с 2014 по 2018 год, в 2021-м его снова вернули в команду. Футболист становился чемпионом России, победителем Кубка страны. Всего Промес провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 голов.

Нападающего московского «Спартака» задержали в Дубае после ДТП. Вскоре стало известно, что его арестовали. В Нидерландах спортсмена заочно приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду запрещенных веществ, а также к полутора годам по делу о нападении. Европейская страна потребовала выдать подозреваемого.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что Промес имеет хорошие шансы избежать экстрадиции в Нидерланды, поскольку приговор был вынесен в его отсутствие. Он отметил, что правосудие ОАЭ имеет практику отказывать в экстрадиции, если осужденный был лишен права на защиту и не представал перед судом.

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко считает, что клубу стоит расторгнуть контракт с легионером. Он признался, что не видит разницы в игре красно‑белых с Промесом или без него.