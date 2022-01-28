«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче под руководством Паоло Ваноли

Футболисты «Спартака» на тренировочном сборе в ОАЭ провели товарищеский матч. Соперником российского клуба стал братиславский «Слован». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Это был первый матч команды под руководством нового главного тренера команды Паоло Ваноли. Итальянский специалист в перерыве матча произвёл десять замен. На второй тайм не вышел ни один игрок. Кроме того, на 29-й минуте травму получил новичок москвичей Леон Классен, которого заменил Николай Рассказов.

В составе москвичей голы забили Даниил Денисов и Зелимхан Бакаев, которые отличились в первом тайме. Во второй половине встречи уже дважды забил «Слован». Авторами голов стали Владимир Вайсс и Александр Чаврич. За 90 минут словацкий клуб произвёл только одну замену в составе.

Следующий матч «Спартака» запланирован на 2 февраля. Команда встретится с «Ригой».

Ранее спортивный массажист Сергей Колесников, работавший в «Спартаке» с нападающим Александром Кокориным, ответил на критику жены владельца клуба Леонида Федуна. По его словам, обвинение Салиховой в том, что именно работа Колесникова стала причиной постоянных травм футболиста, не соответствует действительности. Массажист заявил, что за 25 лет профессионального стажа никто ранее не жаловался на его работу.