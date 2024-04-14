«Спартак» решил распрощаться с Абаскалем после поражения от аутсайдера «Спартак» уволить главного тренера Абаскаля после проигрыша «Сочи»

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» решило отправить в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля после того, как команда потерпела поражение от «Сочи», сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на неназванный источник. Аналогичную информацию предоставляют порталы «РБ Спорт» и «Чемпионат».

Как отмечает «РБК Спорт», футбольный клуб «Сочи» считается аутсайдером текущей Российской премьер-лиги. Абаскаль возглавлял московскую команду с лета 2022 года, в феврале 2023-го клуб продлил с ним контракт до лета 2025-го.

Портал «РБ Спорт» уточняет, что исполняющим обязанности главного тренера станет помощник испанца Владимир Слишкович. Он повезет «Спартак» на ответный матч 1/2 финала Кубка России с «Зенитом», который сосоится в Санкт-Петербурге. Футбольный клуб официально эту информацию не комментировал.

Футболисты московского «Спартака» со счетом 0:1 уступили «Сочи» в гостевом матче 24-го тура чемпионата России, который прошел 13 апреля. На 76-й минуте игры гол провел Яхья Аттийят-аллах. Сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице.