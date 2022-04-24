«Спартак» проиграл «Ростову», пропустив пенальти в компенсированное время

Игрок ФК «Спартак» Роман Зобнин и игрок ФК «Ростов» Хорен Байрамян (справа) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу

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Футболисты «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде проиграли «Ростову». Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Ростова» голами отметились Роман Тугарев, Дмитрий Полоз и Али Соу. Полоз и Соу забили с пенальти. Причём последний 11-метровый удар был пробит в компенсированное время матча. У «Спартака» отличились Александр Соболев и Руслан Литвинов.

По итогам игры «Спартак» не изменил своего турнирного положения. Московский клуб остался на десятой позиции. У красно-белых 31 очко. «Ростов» поднялся на восьмое место. У команды 34 очка.

В предыдущем туре «Спартак» обыграл «Рубин», а в полуфинале Кубка России красно-белые одолели ЦСКА.