«Спартак» проиграл «Локомотиву» в РПЛ

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Футболисты «Спартака» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили в гостях «Локомотиву». Встреча состоялась в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор, которому ассистировал соотечественник Алексис Бека-Бека. Он забил мяч в ворота «Спартака» на 85-й минуте встречи.

На 42-й минуте бригада арбитров отменила гол спартаковца Квинси Промеса из-за положения вне игры.

Отметим, что матч начался с опозданием на один час из-за снегопада. В первом тайме футболисты играли оранжевым мячом, потому что работники не успели расчистить всё поле от снега. Во втором тайме снег был полностью убран.

По итогам игры «Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Железнодорожники» отстают от первой позиции на 11 очков. «Спартак» остался на десятом месте. Красно-белых отделяет семь баллов от последнего места.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун потерял 99% своего капитала, полагает член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев. На заседании 23 марта Федун рассказал о финансовых трудностях.