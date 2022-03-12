«Спартак» проиграл «Краснодару» на своем поле

Футболисты «Спартака» потерпели поражение от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в матче открыл полузащитник краснодарского клуба Эдуард Сперцян, отличившийся со штрафного. В конце первого тайма нападающий «Спартака» Квинси Промес восстановил равновесие, реализовав пенальти. Под занавес встречи Сперцян оформил дубль, также забив с 11-метрового стандарта.

При этом арбитр не засчитал два гола московского клуба, которые забили Зелимхан Бакаев и Шамар Николсон. В этих эпизодах были зафиксированы офсайд и игра рукой.

По итогам тура оба клуба сохранили свои позиции. «Краснодар» остался на пятом месте, а «Спартак» — на девятом.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что футбольный клуб не останется без его поддержки несмотря на то, что бизнесмен потерял 80% своего капитала. Финансовые трудности бизнесмена связаны с обвалом акций российской компании ЛУКОЙЛ, в которой он является вице-президентом.