«Спартак» попросил пустить на стадион больше болельщиков

Футбольный клуб «Спартак» попросил на домашних матчах увеличить количество зрителей на трибунах, установленное Роспотребнадзором. Об этом рассказал руководитель пресс-службы команды Дмитрий Зеленов. Его слова приводит ТАСС.

Мы направили письмо в Роспотребнадзор. Хотим увеличить квоту хотя бы в четыре-пять раз. Билетная программа на игры будет опубликована, как только будет ответ, — сообщил Зеленов.

Сейчас на игры Тинькофф — Российской премьер-лиги в Москве допускают не более 3 тыс. человек. Следующий матч «Спартака» в чемпионате России 11 сентября — с подмосковными «Химками». Затем игра в Лиге Европы 15 сентября с польской «Легией».

Ранее сообщалось, что в европейском турнире команде попались «Наполи», «Лестер» и «Легия». Если последний соперник не такой серьёзный по мировым меркам, то общая трансферная стоимость футболистов «Наполи» едва не дотягивает до полумиллиарда евро. Это второй показатель среди всех участников розыгрыша, возглавляет же рейтинг как раз английский «Лестер».