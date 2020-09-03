«Спартак» подтвердил аренду Тила «Фрайбургом»

https://static.news.ru/photo/afceb8d8-ee1a-11ea-98c1-fa163e074e61_660.jpg Гус Тил Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник «Спартака» Гус Тил переходит в немецкий «Фрайбург» Это подтвердила пресс-служба «красно-белых».

Отмечается, что 22-летний игрок переходит в немецкий клуб на правах аренды. Соглашение действует до конца нового сезона, но стороны могут продлить его ещё на один год. При этом «Спартак» по окончании сезона может вернуть футболиста, пишет портал Sport.ru.

В Бундеслиге скоростной футбол, что соответствует моему стилю игры. Мне не пришлось долго думать над предложением «Фрайбурга», — цитирует комментарий Тиля «Чемпионат».

Издание пишет, что год аренды Тиля обойдётся немецкому клубу чуть меньше € 1 млн. Кроме того, он берёт на себя зарплату игрока.

Тил стал самым дорогим футболистом «Спартака». За полузащитника красно-белые заплатили «АЗ Алкмару» 16 млн евро. Но в текущем сезоне он лишь трижды выходил на замену и провёл на поле 12 минут и ничем не отметился.

Как писал NEWS.ru, гендиректор «красно-белых» Шамиль Газизов высказался относительно возможного перехода Гуса Тиля в немецкий «Фрайбург». Он сказал, что эти сведения никак комментировать не хочет.