«Спартак» осудил «Факел» за запрет проносить свою атрибутику на матч ФК «Спартак« назвал неприемлемым запрет ФК »Факел» фанатам красно-белых проносить свою атрибутику на матч в Воронеже

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Запрет воронежского футбольного клуба «Факел» на пронос болельщиками московского «Спартака» своей атрибутики на матч РПЛ на Центральный стадион профсоюзов неправомерен, заявили NEWS.ru в пресс-службе столичного ФК. Подчеркивается, что будет направлено соответствующее письмо в Российскую премьер-лигу. В московском клубе напомнили о федеральных правилах поведения зрителей, согласно которым фанаты могут брать с собой на стадион личные вещи, не запрещенные к проносу.

Считаем требование «Факела», выдвинутое в такой категоричной форме, неправомерным. <...> У «Спартака» много болельщиков в разных городах России, и отказ от организации выездного сектора активной поддержки не означает, что человек не может купить билет на любой другой сектор и прийти на стадион в красно-белом шарфе, — сказали в пресс-службе «Спартака».

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе, заявил ТАСС, что болельщики «Спартака» не смогут попасть на Центральный стадион профсоюзов в Воронеже на домашний матч клуба с красно-белой атрибутикой из-за того, что столичная команда отказалась от гостевой квоты билетов.

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Спартаком» состоится 27 августа. В Воронеже за билетами выстроились огромные очереди, поскольку продаются они только офлайн. Последний раз команды встречались 21 год назад.

Ранее стало известно, что ЛУКОЙЛ приобретет 100% акций «Спартака» и «Открытие Банк Арены». Леонид Федун сложил свои полномочия и вышел из состава акционеров клуба.