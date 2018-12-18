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«Спартак» остался без главного тренера

Юрий Газзаев ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Юрий Газзаев

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер владикавказского «Спартака» Юрий Газзаев ушёл со своего поста. Такое решение 58-летний специалист принял по семейным обстоятельствам.

«Заявление пока не написал, но клуб покидаю. По собственному желанию и в связи с семейными обстоятельствами», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Газзаев начал работать в «Спартаке» в январе 2018 года. Клуб из Владикавказа идёт на 12-м месте во втором дивизионе (зона ПФЛ «Юг»).

Ранее News.ru сообщал, что московский «Спартак» намерен вернуть Аяза Гулиева. За своего воспитанника «красно-белые» готовы заплатить €1 млн.


#ЮрийГаззаев #СпартакВладикавказ
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