«Спартак» остался без главного тренера

https://news.ru/storage/news/bf0fc779b35cfd74959af43fb09dd7bc/9f202940-cbde-4031-9092-2284ccb3b658_850.jpg ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Юрий Газзаев

Главный тренер владикавказского «Спартака» Юрий Газзаев ушёл со своего поста. Такое решение 58-летний специалист принял по семейным обстоятельствам.

«Заявление пока не написал, но клуб покидаю. По собственному желанию и в связи с семейными обстоятельствами», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Газзаев начал работать в «Спартаке» в январе 2018 года. Клуб из Владикавказа идёт на 12-м месте во втором дивизионе (зона ПФЛ «Юг»).

Ранее News.ru сообщал, что московский «Спартак» намерен вернуть Аяза Гулиева. За своего воспитанника «красно-белые» готовы заплатить €1 млн.