«Спартак» изменил дизайн эмблемы клуба

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что в отстранении российских спортсменов от международных стартов есть положительные стороны. В интервью РБК она сообщила, что спорт в РФ развивается лучше, чем в других странах.

Мы очень довольны в какой-то степени, что нас лишили соревнований, потому что у нас всегда спорт развивается выше, быстрее, сильнее. Так было всегда. В футболе безо всяких легионеров и в...