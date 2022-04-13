«Спартак» изменил дизайн эмблемы клуба

Футбольный клуб «Спартак» внёс коррективы в дизайн своего логотипа. Как сообщается на официальном сайте московской команды, на изменения решились после просьб болельщиков.
Руководство клуба изучило пожелания болельщиков в комментариях и решило изменить логотип, «замкнув линию мяча». Помимо этого, «Спартак» представил официальную ретроэмблему клуба.
Чёткий цельный образ, строгая логика толщин и геометрия сохранены, при этом мяч считывается сразу и не смотрится инородным, так как вписан в ромб и диагонали, —
говоритсяв сообщении.
Последнее обновление логотипа «Спартак» презентовал 21 февраля 2022 года.
Ранее организаторы летней Олимпиады — 2028, которая пройдёт в Лос-Анджелесе, представили общественности логотип грядущего мероприятия.