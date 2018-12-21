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«Спартак» избавится от четырёх футболистов

Сальваторе Бокетти Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сальваторе Бокетти

спорт [ версия для печати ]

В ближайшее время расположение московского «Спартака» могут покинуть четыре футболиста. Это случится в зимнее трансферное окно.

По информации Sport Inside, это будут защитник Сальваторе Бокетти, полузащитники Джано Ананидзе, Ивелин Попов и Александр Самедов. Куда перейдут футболисты, не уточняется.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «красно-белые» занимают четвёртое место с 28 очками в активе. Отставание от лидера — питерского «Зенита» — составляет шесть очков.

Глушаков захотел стать главным тренером «Спартака», писал News.ru.


#футбол #Спартак
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