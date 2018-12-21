«Спартак» избавится от четырёх футболистов

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Сальваторе Бокетти

В ближайшее время расположение московского «Спартака» могут покинуть четыре футболиста. Это случится в зимнее трансферное окно.

По информации Sport Inside, это будут защитник Сальваторе Бокетти, полузащитники Джано Ананидзе, Ивелин Попов и Александр Самедов. Куда перейдут футболисты, не уточняется.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «красно-белые» занимают четвёртое место с 28 очками в активе. Отставание от лидера — питерского «Зенита» — составляет шесть очков.

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