«Спартак» анонсировал подписание футболиста сборной Люксембурга

Футбольный клуб «Спартак» на своей странице в Twitter сделал анонс нового трансфера. Состав москвичей в ближайшее время пополнит представитель сборной Люксембурга и «Янг Бойз» Кристофер Мартинс Перейра.
Красно-белые
24-летний спортсмен играет на позиции опорного полузащитника. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей и не отметился результативными действиями.
Авторитетный сайт Transfermarkt
Ранее футболисты «Спартака» на тренировочном сборе в ОАЭ провели товарищеский матч. Соперником российского клуба стал братиславский «Слован». Встреча завершилась со счётом 2:2.