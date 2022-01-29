«Спартак» анонсировал подписание футболиста сборной Люксембурга

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Футбольный клуб «Спартак» на своей странице в Twitter сделал анонс нового трансфера. Состав москвичей в ближайшее время пополнит представитель сборной Люксембурга и «Янг Бойз» Кристофер Мартинс Перейра.

Красно-белые разместили в шапке профиля следующую информацию — «97», «35», new и очертание родной страны футболиста — Люксембурга. Перейра родился в 1997 году и выступает под 35-м номером за швейцарский «Янг Бойз».

24-летний спортсмен играет на позиции опорного полузащитника. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей и не отметился результативными действиями.

Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3,5 млн.

Ранее футболисты «Спартака» на тренировочном сборе в ОАЭ провели товарищеский матч. Соперником российского клуба стал братиславский «Слован». Встреча завершилась со счётом 2:2.