«Совокупность факторов»: Журова высказалась о наказаниях за «договорняки»

Для принятия наказания за договорные матчи необходимо учитывать совокупность факторов, рассказала в беседе с NEWS.ru олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова. По её мнению, если «договорняк» не привёл к серьёзным последствиям, то достаточно штрафа, но если речь идёт об экономических потерях, то здесь уже присутствуют элементы мошенничества и может дойти до уголовного преступления. Закон о борьбе с договорными матчами в России должен вступить в силу 17 марта.

Поэтому надо такие нюансы знать. Я вот даже не знаю, под какое наказание можно подвести, когда сами игроки ставили ставки и знали, что матч будет проигран. В таких случаях вопрос: под что они подпадают? С одной стороны, это умышленно, с другой, надо проводить расследование. Я думаю, совокупность факторов должна влиять на то, должно быть уголовное или достаточно штрафа. Однозначно я не скажу, — сказала Журова.

Депутат считает, что вопросом выявления договорных матчей не должно заниматься Министерство спорта, этими вещами должна заниматься общественная организация в виде Российского футбольного союза (РФС). В то же время, по мнению депутата, могут быть подозрения, насколько решение будет непредвзятым.

На самом деле, наверное, расследование должно начинаться несомненно с федерации, а в дальнейшем уже понимать о передаче дел соответствующим органам. Насчёт того, что Министерство спорта должно этим заниматься, реально это не полномочия министерства. На вид поставить, какой-то контроль обеспечить — скорее всего да, но именно в Министерстве спорта создавать комиссию я не очень понимаю. Это нарушение закона, преступление, не такое тяжкое, но оно с определёнными последствиями. Поэтому эти последствия надо оценивать, от этого зависит наказание, соответственно, суд будет принимать решение: штраф или уголовное преступление, — заявила Журова.

Эксперт добавила, что если по факту договорных матчей будет грозить уголовное наказание, то организаторы будут меньше задумываться о нечестных матчах. Тот, кто встаёт на этот путь, должен знать, что за это предусмотрено такое наказание, подытожила Журова.

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что за договорные матчи пора ввести уголовную ответственность. Он добавил, что от «договорняков» несут больший ущерб самые популярные игровые командные виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол. Что касается букмекеров, о поправках в регулировании их работы говорить ещё рано, отметил Свищев.