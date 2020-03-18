Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешило сотрудникам своей штаб-квартиры, которая находится в Монреале, работать из офиса для предотвращения распространения коронавируса.
WADA исполняет ряд чётких инструкций для защиты своих сотрудников и их окружения, включая предоставление сотрудникам WADA возможности работать из дома, —
приводитслова пресс-службы организации ТАСС.
Ранее часть сотрудников Российского футбольного союза (РФС) перешли на удалённую работу для упреждения распространения коронавируса. Организация продолжает работу в полном объёме, писал NEWS.ru.
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