Сотрудник оргкомитета Токио-2020 заразился коронавирусом

Один из сотрудников организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заразился коронавирусом.
Заболевание найдено у 30-летнего мужчины, который работал в секретариате оргкомитета. Сейчас он проходит лечение на дому, сообщает Kyodo.
Как писал NEWS.ru, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в этом году, официально перенесены в связи с пандемией коронавируса. Глава оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори сообщил, что открытие летних Игр в японском Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.
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