Сотрудник оргкомитета Токио-2020 заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/635d8680-847c-11ea-9a0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFLO/Global Look Press

Один из сотрудников организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заразился коронавирусом.

Заболевание найдено у 30-летнего мужчины, который работал в секретариате оргкомитета. Сейчас он проходит лечение на дому, сообщает Kyodo.

Как писал NEWS.ru, летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в этом году, официально перенесены в связи с пандемией коронавируса. Глава оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори сообщил, что открытие летних Игр в японском Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.