Составлен список желающих видеть россиян на ОИ: что сказал сын Эрдогана

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган призвал допустить российских спортсменов до Олимпиады 2026 года в Турине. Какой позиции придерживается Международный олимпийский комитет (МОК), кто еще выступает за возвращение наших атлетов и кого уже допустили до международных соревнований — в материале NEWS.ru.

Что сказал Билал Эрдоган

Эрдоган заявил, что представители РФ на всех международных соревнованиях должны присутствовать под флагом страны. Он подчеркнул, что спорт и политика являются разными вещами, и добавил, что нет четких правил, по которым можно исключать атлетов из турниров.

«Мы видим, как российских спортсменов не допускают, а, например, израильские команды и атлеты участвуют повсюду. Это выглядит нелогично и совсем несправедливо. Спортсмены — это молодые люди, которые хотят соревноваться, добиваться успеха. Недопуск спортсменов к международным состязаниям по политическим мотивам не способствует укреплению мира и взаимопонимания», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что двойные стандарты вредят спорту и снижают интерес людей к нему. Также, по мнению Эрдогана, от подобных решений страдает конкуренция.

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Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press Билал Эрдоган

Кого допустили до Олимпиады в Турине

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России и Белоруссии к квалификационным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года, но только при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе. Данное решение касается соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. В ISU отметили, что каждая дисциплина может быть представлена не более чем одним спортсменом от каждой из стран — парой или дуэтом. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру.

Россия предоставила ISU список кандидатов для участия в отборе на Олимпиаду. В заявке также указаны запасные спортсмены на случай травмы или болезни основного кандидата.

Кто призывал допустить российских хоккеистов на Олимпиаду

В декабре почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель призвал допустить российских хоккеистов до Олимпиады 2026 года. Функционер обратил внимание, что в турнире, скорее всего, примут участие игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«И тут возникает вопрос: а почему в число участников не включить россиян? В конце концов, много русских играет в НХЛ, и их никто не трогает», — сказал Фазель.

Бывший американский хоккеист Райан Уитни тоже выступил за участие сборной России в Олимпийских играх.

«Олимпиада станет лучше, если Россия примет в ней участие. Возможная победа сборной США будет не совсем легитимной без них. Взгляните на состав!» — заявил Уитни.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рене Фазель

Кого еще допустили до соревнований в нейтральном статусе

В декабре россияне в нейтральном статусе успешно выступили на чемпионате мира по плаванию в Будапеште. Они завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали, а также установили мировой рекорд в комбинированной эстафете 4×100 метров.

В марте Международная федерация гимнастики (FIG) допустила до соревнований в нейтральном статусе Диану Чугунихину, Александру Хабибуллину, Варвару Топорову, Владиславу Шаронову, Арину Янковскую, Владиславу Николаенко, Арину Ковшову, Ангелину Мельникову, Марию Агафонову, Алену Глотову, Анну Калмыкову, Злату Осокину, Людмилу Рощину и Ксению Зеляеву. Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Илья Заика также получили возможность выехать на международные старты. Однако позднее все спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в ближайших турнирах FIG.

В апреле россияне, выступая в нейтральном статусе, завоевали десять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей на чемпионате Европы по борьбе в Братиславе.

Какой позиции придерживается МОК

21 марта двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри стала новым президентом МОК. Во время предвыборной кампании она, в отличие от конкурентов, практически не затрагивала тему участия россиян в Олимпиаде. Ковентри призвала выработать единые принципы допуска до соревнований атлетов из конфликтных зон.

«Наш долг как МОК — обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в Играх. Это превыше всего остального. Это будет выглядеть по-разному для разных спортсменов. Но в конечном счете я верю, что нам нужно найти целостный способ решения проблем спортсменов из конфликтных зон», — отметила Ковентри.

Спортивный директор МОК Кит Макконнелл заявил, что организация проводит обсуждения по вопросу допуска россиян до Олимпиады 2026 года. В совещаниях участвуют федерации по зимним видам спорта.

Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press Кирсти Ковентри

«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств, и мы придерживаемся прежней позиции. Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», — сказал Макконнелл.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) может восстановить членство в МОК в течение двух-трех месяцев. По его словам, Москва планирует летом возобновить подачу заявок на проведение международных соревнований.

Кто выступил за возвращение России на футбольные турниры

Издание The Independent, ссылаясь на информацию от источников, сообщило, что УЕФА подготавливается к возможному возвращению России в европейский футбол, однако окончательное решение будет принято только после завершения конфликта на Украине. Некоторые высокопоставленные чиновники признались в готовности вернуть РФ «хоть завтра», в то время как другие считают, что ее отстранение было необоснованным.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Венгрия, Словакия, Сербия, Босния и Герцеговина, Германия, Болгария, Черногория, Норвегия и Швеция «поддерживают и ждут возвращения России». Он отметил, что против РФ настроены 30% стран, в том числе Дания.

Когда возможно возвращение россиян на международные соревнования

Чем больше будет призывов вернуть российских спортсменов на Олимпиаду от известных людей, тем лучше, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова, комментируя слова Билала Эрдогана. Она отметила, что федерации, в составе которых мало представителей из недружественных стран, допускают атлетов из РФ на соревнования.

«Такое ощущение, что вопрос возвращения наших спортсменов лежит на ярких политиках, которые входят в исполкомы и советы международных федераций. Даже не президенты организаций решают этот вопрос. Федерации лыжных гонок или биатлона не допускает нас, потому что там много представителей недружественных стран. У нас серьезное влияние в фигурном катании, и без нас уже нет смысла выступать. Из-за большого количества людей, у которых есть личные счеты к России, например у Доминика Гашека (экс-вратарь сборной Чехии по хоккею. — NEWS.ru), складывается впечатление, что все так думают, а это не так», — сказала Журова.

Депутат считает, что полноценное возвращение российских спортсменов на международные соревнования возможно только после окончания специальной венной операции на Украине и подписания мирного соглашения.

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