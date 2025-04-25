Составлен список трагически погибших молодых спортсменов

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Баннер в память о хоккеисте Алексее Черепанове на зрительской трибуне

Французская горнолыжница Марго Симон скончалась во время тренировки. Девушке было 18 лет. Кто из спортсменов трагически погиб в молодом возрасте — в материале NEWS.ru.

Как погибла Марго Симон

18-летняя Симон погибла в результате несчастного случая на тренировке на французском курорте Валь-д'Изер. Трагедия произошла 24 апреля. Организаторы соревнования Red Bull Alpine Park не раскрывают подробностей случившего, но отметили, что условия на трассе были хорошими.

Врачи скорой помощи пытались реанимировать спортсменку, но спасти ее не удалось. Соревнования отменены. Симон являлась действующей чемпионкой Франции в слаломе среди девушек до 18 лет.

Чемпионка Италии разбилась в Альпах

В октябре 2024 года чемпионка Италии в гигантском слаломе Матильда Лоренци разбилась на склонах Валь Сеналес в Альпах. Девушка на высокой скорости потеряла управление, вылетела за пределы трассы и сильно ударилась головой о снег. Горнолыжницу интубировали и доставили на вертолете в ближайшую больницу в Больцано. Врачи не смогли спасти 19-летнюю спортсменку.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

В прошлом году Лоренци выиграла чемпионат Италии в гигантском слаломе, стала шестой в скоростном спуске и восьмой в супергиганте на юниорском чемпионате мира.

Почему умер самый талантливый российский хоккеист

13 октября 2008 года умер 19-летний хоккеист омского «Авангарда» Алексей Черепанов, считавшийся на тот момент одним из самых талантливых молодых игроков России. Нападающий потерял сознание на скамейке запасных в конце третьего периода матча с подмосковным «Витязем». Черепанова попытались привести в чувство нашатырным спиртом, но это не помогло.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Алексей Черепанов (на первом плане)

Машина скорой помощи, которая по регламенту должна была находиться на матче, уехала из Ледового хоккейного центра — 2004 до того, как игра закончилась. Когда бригада медиков вернулась, у нее не оказалось заряженного дефибриллятора. Восстановить работу сердца с помощью уколов адреналина и массажа грудной клетки не удалось. Черепанов несколько раз приходил в себя, но умер в больнице Чехова.

Причиной смерти хоккеиста стал сердечный приступ. Представитель Следственного комитета прокуратуры РФ по Московской области заявил, что Черепанов страдал ишемической болезнью сердца. Между тем в пресс-службе «Авангарда» заявили, что нападающий не жаловался на здоровье. Гол хоккеиста в ворота «Витязя» стал для него последним в жизни.

Смертельное столкновение вратаря ЦСКА

18 августа 2001 года произошла самая страшная трагедия в истории российского футбола. На 75-й минуте матча «Анжи» — ЦСКА 23-летний вратарь армейцев Сергей Перхун вышел за пределы штрафной и столкнулся головой с форвардом соперника Будуном Будуновым.

Сразу после случившегося голкипера отправили в карете скорой в больницу. Врачи зашили ему рану на лбу, сделали две инъекции против столбняка и попросили подождать два часа, чтобы убедиться, что все в порядке. Перхун находился в сознании, поинтересовался, как ЦСКА сыграл в Махачкале, и попросил президента клуба Евгения Гинера взять его на следующий матч. Тот не стал противиться, после чего вратаря отправили на санитарном автомобиле в аэропорт.

Однако через семь минут состояние Перхуна резко ухудшилось — произошла остановка сердца. После возвращения в больницу оно останавливалось еще дважды. На следующий день Перхуна перевезли в Москву в Институт нейрохирургии имени Бурденко. 28 августа голкипер скончался от отека головного мозга.

Будунов неоднократно заявлял, что до сих пор не может забыть эту трагедию. Он утверждал, что не хотел травмировать Перхуна, и назвал столкновение игровым моментом.

Фото: Уткин Игорь/ИТАР-ТАСС

Игрок «Бенфики» умер в прямом эфире

20 лет назад на футбольном поле умер 25-летний венгерский полузащитник «Бенфики» Миклош Фехер. Трагедия произошла 25 января 2004 года во время выездного матча команды с «Виторией». Фехер мог не сыграть в том матче из-за простуды, но убедил тренерский штаб в готовности выйти на поле. На 90-й минуте встречи футболист получил желтую карточку, улыбнулся, сделал несколько шагов и рухнул на газон, раскинув руки. Врачи и игроки «Бенфики» пытались его спасти. Эти кадры транслировались в прямом эфире.

Спустя два часа после падения Фехера на газон врачи констатировали смерть. После вскрытия выяснилось, что причиной кончины футболиста оказалась гипертрофическая кардиомиопатия — врожденная патология сердца.

Врач сборной Венгрии Деже Лейко утверждал, что Фехер никогда не жаловался на проблемы с сердцем. Позднее сообщалось, что игрока можно было спасти, если бы у медицинского штаба «Бенфики» имелся дефибриллятор. Клуб закрепил 29-й номер за Фехером.

Присел на корточки и упал без сознания

25 августа 2007 года во время матча первого тура чемпионата Испании 23-летний защитник «Севильи» Антонио Пуэрта присел на корточки и упал без сознания. На помощь игроку быстро пришли партнеры по команде и врачи, которые поставили его на ноги. Пуэрта пришел в себя и ушел в раздевалку. Там у него случился сердечный приступ. Игрока доставили на карете скорой помощи в больницу и поместили в палату интенсивной терапии, где он скончался спустя три дня.

Пуэрта играл под номером 16, который «Севилья» навсегда закрепила за защитником и его сыном, родившимся после смерти футболиста. Бывший одноклубник умершего Серхио Рамос на триумфальных для сборной Испании Евро-2008 и Евро-2012 надевал майку с портретом Антонио и надписью «Всегда с нами».

Фото: imago/Wojciech Lysko/imago sport Антонио Пуэрта (слева)

Почему умерли два молодых российских футболиста

В апреле 2020 года от сердечной недостаточности скончался воспитанник московского «Локомотива» Иннокентий Самохвалов. 22-летний спортсмен умер во время индивидуальной тренировки, у него остались жена и сын. Самохвалов играл за фарм-клуб «Локомотива» «Казанка».

Брат футболиста Василий в интервью блогеру Евгению Савину, известному как Красава, заявил, что в 2016 году игрок подцепил инфекцию и получил осложнения на сердце. Бывший тренер «Казанки» Денис Клюев сообщил, что у молодого футболиста давно были проблемы со здоровьем, из-за которых ему несколько раз не удавалось пройти медицинское обследование для перехода в основную команду железнодорожников.

Молодой футболист раменского «Сатурна» Кирилл Спасский был одним из лучших выпускников академии клуба. 19-летний игрок выступал в турнире дублеров Российской премьер-лиги (РПЛ). Спасский внезапно умер 4 мая 2008 года на базе в подмосковном Раменском. У игрока были проблемы с сердцем. Причиной смерти Спасского стал острый менингит гипертоксической формы.

Грузинский саночник умер до старта Олимпиады

Страшная трагедия произошла за несколько часов до начала официальной церемонии открытия зимней Олимпиады — 2010 в Ванкувере. В горном кластере Уистлер проходили тренировочные заезды саночников. Грузинский спортсмен Нодар Кумариташвили быстро прошел всю дистанцию, но на финишном, 16-м повороте потерял управление, вылетел за пределы желоба и врезался в металлическую опору. Скорость саночника в момент трагедии приближалась к 150 км/ч.

Фото: ITAR-TASS / АМ/АМ Поворот на санно-бобслейной трассе, где за несколько часов до открытия XXI зимних Олимпийских игр погиб грузинский саночник Нодар Кумариташвили

Спасатели и медики начали оказывать помощь Кумариташвили. Спортсмену делали прямой массаж сердца и искусственное дыхание. Пострадавшего погрузили в вертолет, но по дороге до госпиталя он умер, не приходя в сознание.

Согласно официальной версии Международной федерации санного спорта (FIL), Кумариташвили допустил «грубые ошибки», в результате которых потерял контроль и вылетел из саней. Однако многие спортсмены считали трассу слишком скоростной. Даже олимпийский чемпион Армин Цогеллер упал на ней во время тренировки. За пару дней до трагедии с Кумариташвили серьезные травмы получила саночница из Румынии Виолета Страмтурару. Спортсменка ударилась головой о лед и потеряла сознание. Саночница пропустила основные соревнования.

Сразу после гибели Кумариташвили на злополучном участке установили деревянные щиты. В FIL заявили, что подобное решение приняли не из-за требований безопасности, а ради самих саночников, которым было тяжело выходить на старт с психологической точки зрения. На церемонию открытия Олимпиады в Ванкувере все грузинские спортсмены вышли в черных траурных повязках, а собравшиеся на стадионе зрители почтили память Кумариташвили минутой молчания.

Как погиб лучший прыгун России с трамплина

В 2011 году 21-летний прыгун с трамплина Павел Карелин смог занять второе место на этапе Кубка мира в немецком Гармиш-Партенкирхене. Российские спортсмены давно не добивались таких высоких результатов. По итогам сезона он занял 23-е место в общем зачете Кубка мира.

Карелин был одной из надежд национальной команды на Олимпиаде в Сочи, но 9 октября 2011 года он разбился в автокатастрофе в Нижегородской области на 572-м км федеральной трассы М-7 «Волга». В машине также находились друзья Карелина, которым удалось выжить.

По одной из версий, причиной аварии стало лопнувшее колесо. Машина потеряла управление и врезалась в грузовик, который был припаркован на обочине. В то же время представитель военно-следственного отдела по нижегородскому гарнизону заявил, что автомобиль Карелина был исправен, а авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения. Экспертиза показала, что в крови спортсмена был алкоголь.

Читайте также:

Пятку сверлили дрелью, смерть на льду: самые жесткие травмы в спорте

Получил желтую и упал без чувств: как футболисты умирали на поле

Красный Барон при смерти? Что известно о состоянии Михаэля Шумахера