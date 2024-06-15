Составлен список российских спортсменов, которых допустили до Олимпиады

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Юлия Ефимова

Международный Олимпийский комитет (МОК) назвал первых российских атлетов, допущенных до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе. Кто из спортсменов получил лицензию на участие в Играх?

Кто из российских спортсменов получил доступ к Олимпиаде

В релизе МОК сообщается, что первые 14 российских спортсменов получили допуск к Олимпиале 2024 года в нейтральном статусе. Согласно опубликованному на сайте организации списку, участниками велогонок по шоссе станут Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов. В дисциплине прыжки на батуте лицензию получила Анжела Бладцева.

Также Международный Олимпийский комитет допустил до соревнований по борьбе 10 спортсменов. В список вошли Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова. Все они примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Наталья Малышева (слева)

Кого еще из россиян допустили до Олимпиады-2024

Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics). На сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта сообщается, что статус был присвоен спортсменке 14 июня. Ефимова стала единственной из российских пловцов с нейтральным статусом.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ заявил, что, несмотря на все преграды, российские спортсмены уже получили 49 лицензий для участия в Олимпийских играх по семи видам спорта — велоспорт-шоссе, тхэквондо, теннис, прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, спортивная борьба и дзюдо.

Также он заверил, российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже, не боясь, что нарушат российский закон.

«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», — сказал Чернышенко.

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На каких условиях россияне могут участвовать в Олимпиаде

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.

В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что российским спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, публично поддерживать спецоперацию, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности. Аналогичные требования предъявляются вспомогательному персоналу.

Использование флагов, гимнов, цветов и любых других идентификаторов России на Играх также запрещено, официальные лица из России не смогут поехать на Олимпиаду.

В релизе МОК также говорилось, что спортсмены должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают обещание уважать олимпийскую хартию.

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